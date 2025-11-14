“Bu Yol Makam İçin Değil, Emek İçin”

Kaba, adaylık açıklamasında sendikal mücadelenin özünü hatırlattı:

“Biz bu yola makam için değil; birlikte yürüdüğümüz emekçi kardeşlerimizin onurunu korumak, haklarını savunmak ve sendikamızı yeniden emekçinin evi haline getirmek için çıkıyoruz.”

Emeğin değerini “ellerimizin nasırında okuyoruz” diyerek anlatan Kaba, sendikal hareketin yeniden üyeye dönmesi gerektiğini vurguladı.

“Sendikamızın Kapıları Üyeye Kapalıysa, O Sendika Bizim Değildir”

Kaba, açıklamasında sendikacılığın yeniden şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizdi:

“Sendikamızın kapıları üyeye kapalıysa, o sendika bizim değildir. Üyemiz korkuyorsa, adalet orada eksiktir. Ama birlikte olursak, sesimizi ve irademizi birleştirirsek hiçbir güç emeğimizin önünde duramaz.”

“Ben Değil, Biz Diyen Bir Anlayışla Geliyoruz”

Bünyamin Kaba, seçim sürecini bir “koltuk yarışı” olarak değil, emekçinin yeniden ayağa kalkma mücadelesi olarak nitelendirdi.

“Bu mücadelede ben sadece bir aday değil, sizinle omuz omuza yürüyen bir kardeşinizim. Korkmadan, eğilmeden, satmadan, susmadan emeğin sesi yeniden yükselecek. Çünkü bu sendika, bizim! Ve biz, aynı gemideyiz.”

“Aynı Gemideyiz” Mesajı: Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Kaba, konuşmasının sonunda “Aynı gemideyiz” ifadesiyle birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

“Rüzgâr hangi yönden eserse essin, bu gemiyi ancak birlikte kürek çekersek hedefe ulaştırabiliriz. Kimi önde, kimi arkada değil; hepimiz aynı yönde, aynı umutla ilerlemeliyiz.”

Değişimin Adı: Bünyamin Kaba

Kahramanmaraş’ta sendikal hareketin yeniden tabana dayanması gerektiğini savunan Bünyamin Kaba, “Emeğin sesi yeniden yükselecek” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

“Ben değil, biz diyen bir sendika için geliyoruz. Çünkü bu sendika, bizim.”