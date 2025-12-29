Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan yol yatırımlarına hız kesmeden devam eden ekipler, Pazarcık’ta da sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi’nde konut ve iş yerleri, sosyal alanlar ve eğitim kurumlarına ulaşım sağlayan yaklaşık 1 kilometrelik güzergâh sıcak asfaltla yenileniyor.

Deforme olduğu için araç ve yaya trafiğinde güvenliği olumsuz etkileyen güzergâh sıcak asfaltla daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı arterin sıcak asfaltla kaplanmasıyla bölgede ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılıyor.