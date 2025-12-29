UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, kültür ve sanat etkinlikleriyle Türkiye’nin dikkat çeken merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin edebiyat mirasını canlı tutmak amacıyla düzenlenen Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Kültür Konuşmaları” söyleşilerinin konuğu, Yazar Prof. Dr. İsmail Kara oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İstiklal Şairimiz: Mehmet Akif” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Kara, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u farklı yönleriyle ele aldı.

Mehmet Akif’in Çok Boyutlu Kimliği Konuşuldu

Prof. Dr. Kara, konuşmasında Mehmet Akif’in yalnızca bir şair değil; aynı zamanda ahlaki duruşu, fikirleri ve karakteriyle bir nesle rehberlik eden müstesna bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Mehmet Akif’in edebi kimliği, şiirlerinde milli ruhu ve toplumsal sorumluluk bilincini yansıttığı örneklerle aktarıldı. İstiklal Şairi’nin düşünce dünyası, dönemin sosyal ve siyasal atmosferiyle bağlantılı olarak değerlendirildi. Prof. Dr. İsmail Kara, Mehmet Akif Ersoy’u Millî Mücadele’ye kattığı değerleri ve özellikle İstiklal Marşı’nın yazılış süreci üzerinden derinlemesine katılımcılara aktardı. Söyleşiye katılan edebiyatseverler, Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair daha önce pek bilinmeyen detayları öğrenme fırsatı buldu. Akif’in kişisel yaşamına, dostluklarına ve dönemin kültürel ortamına dair aktarılan bilgiler katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.