Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, her dönemde ülkesine ve milletine adanmışlıkla yoğrulmuş; Türkiye’ye çağ atlatan vizyonu, yerelde görev yapan tüm kurum ve kişiler için de yol gösterici olmuştur.

Son Günlerde Yapılan Yakışıksız Yorumlar Haksızdır

Kamuoyunda son günlerde ortaya atılan bazı değerlendirmelerin; hem üretim hayatımızın hassasiyetlerine hem de sanayicimizin emeğine dair yanlış algılar oluşturabilecek nitelikte olduğunu üzülerek görüyoruz.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değerlendirmeler ile sağlığı üzerinden yapılan yorumların doğru olmadığını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, millet iradesinin gücünü temsil eden ve uluslararası alanda saygınlığı bulunan bir liderdir. Sağlığı üzerinden yapılan bu tür yaklaşımların kamuoyunda yanlış algılara yol açabileceğini ifade etmek isteriz.

Ayrıca, konunun amacı dışına çıkarılarak siyasi bir zemine çekilmesini, gerçek bağlamından kopartılarak siyasi temeli olmayan bir söyleme dönüştürülmesini doğru bulmuyor; bu tür yaklaşımların hem kamuoyunu yanıltıcı hem de toplumsal faydadan uzak olduğunu özellikle vurguluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’a Desteği Hiçbir Dönemde Eksik Olmamıştır

Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiği ilk günden bu yana Kahramanmaraş’a her zaman özel bir önem göstermiş; her ziyaretinde üretimin büyümesi, istihdamın artması, sanayimizin güçlenmesi için iş dünyamızla bir araya gelmiştir.

Özellikle 5084 sayılı teşvik yasası, Kahramanmaraş’ın ekonomik tarihinde altın harflerle yerini almış; şehrimizi Anadolu sermayesinin lokomotifi haline getiren bir kırılma noktası olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın Anadolu sermayesine verdiği güçlü destek her dönemde hissedilmiş, bu destek sayesinde şehrimiz sanayisi bugünlere ulaşmıştır.

Meclis Başkanımız M. Hanefi Öksüz’e Yönelik Çarpıtılmış Yorumlar Üzücüdür

Meclis Başkanımız Sayın M. Hanefi Öksüz, sadece Kahramanmaraş’ın değil Türkiye’nin üretim gücüne yön veren en önemli sanayi liderlerinden biridir. Kurucusu olduğu Kipaş Holding, bugün 8 ana sektörde faaliyet gösteren, 15 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan bir dev üretim yapısıdır.

Bu şehirde yalnızca 1 kişiye dahi istihdam sağlayan küçük esnafımız, işletmemiz, girişimcimiz bizim için büyük bir kıymet ifade ederken; 15 bin kişiye ekmek kapısı açan, şehrin sanayi hafızasını ve üretim kültürünü yarım asırdır omuzlayan Sayın Hanefi Öksüz’ün duruşu ve katkıları ayrıca takdire şayandır.

Hal böyleyken, kendisinin basına kapalı bir toplantıda yaptığı genel değerlendirmeler içerisinden yalnızca tek bir cümlenin bağlamından kopartılarak farklı anlamlar yüklenmesi hem doğru değildir hem de kamuoyunda gereksiz bir tartışma zemini oluşturmaktadır.

Konuşmanın bütününe bakıldığında Sayın Öksüz’ün niyetinin;

Üretim gücümüzü korumak,

İş dünyamızın karşılaştığı zorlukları doğru anlatmak,

Şehrin tüm sektörlerine sahip çıkmak,

Moral ve motivasyonu yüksek tutmakolduğu açıkça görülmektedir.

Bu sözleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da hükümet politikalarına yönelik bir eleştiri gibi sunmak açık bir çarpıtmadır. Kahramanmaraş’ın sanayisine ve istihdamına ömrünü adamış bir iş insanının iyi niyetli değerlendirmelerini hedef göstermek, üretim kültürümüze zarar verecek yanlış bir yaklaşımdır.

Ayrıca, kısa bir süre önce cerrahi bir operasyon geçiren Meclis Başkanımız Sayın M. Hanefi Öksüz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sanayicimiz de İşçimiz de Esnafımız da Tüccarımız da Bu Şehrin Değeridir

Kahramanmaraş’ın ekonomik gücünü oluşturan en temel unsurlar:

Yıllardır üretim yapan,

İstihdam oluşturan,

İşletmesini büyüterek ülke ekonomisine katkı sunan,

Helal kazanç için emek veren sanayici, tüccar ve esnafımızdır.

Bu şehirde işçisi de değerlidir, işvereni de kıymetlidir. Birinin olmadığı yerde diğerinin varlığı sürdürülemez.

Bu nedenle, esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin moral ve motivasyonunu bozmak kimseye fayda sağlamaz. Bu şehir üretimle ayağa kalkmaktadır; motivasyonu güçlendirmek yerine kırmaya dönük her söylem, birlik ruhumuza zarar verir. Nefret dili yerine birleştirici bir dil kullanmak her zaman daha değerlidir.

Kahramanmaraş Siyasetiyle, İş Dünyasıyla, Halkıyla Bir Bütündür

Kahramanmaraş; siyasetiyle, iş dünyasıyla, esnafıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle ve tüm halkıyla birlik içinde ilerleyen bir şehirdir. Bu birlik ruhunu zedelemeye yönelik çabalar hem gerçeklerle bağdaşmamakta hem de toplumsal fayda üretmemektedir.

Bu şehrin tüm dinamikleri aynı hedefe odaklanmıştır:

Daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha güçlü bir ekonomi.

TUSAŞ Yatırımı: Şehrimizin Ortak Başarısı

TUSAŞ yatırımı, 10 Nisan 2023 tarihinde şirketin kurulmasıyla başlayan; başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere tüm siyasi ve kurumsal aktörlerin, OSB’lerin ve iş dünyamızın ortak emeğiyle şekillenen stratejik bir süreçtir.

Deprem sonrasındaki şartlar dikkatle değerlendirilmiş; teknik altyapı, ulaşım olanakları ve sanayi kapasitesi bakımından en uygun yer olarak Türkoğlu OSB belirlenmiştir.

Bu süreçte, Kahramanmaraş’ın üretim kültürünü, yatırım kabiliyetini ve sanayi vizyonunu en iyi bilen kurumlardan biri olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) başrolü üstlenmiş; iş dünyasının taleplerini ve şehrin yüksek teknoloji hedeflerini ortak bir zeminde buluşturan güçlü bir koordinasyon yürütmüştür.

Gerek sektörün ihtiyaç analizleri, gerek yatırımın altyapı ve insan kaynağı planlaması, gerekse yatırımcı ekosisteminin oluşturulması noktasında KMTSO’nun sağladığı yönlendirici katkılar sürecin sağlıklı ilerlemesinde belirleyici olmuştur.

Bugün gelinen nokta, Kahramanmaraş’ın yüksek teknoloji ve havacılık sanayisine güçlü bir adım attığı tarihi bir başarıdır. Bu başarı ne tek bir kişiye ne tek bir kuruma aittir.

Bu başarı; şehrin ortak aklının, ortak vizyonunun, iş dünyasının cesaretinin ve KMTSO’nun koordinasyonundaki ortak emeğin eseridir.

Birlik, Ortak Akıl ve Üretim Gücüyle Yolumuza Devam Edeceğiz

Kahramanmaraş; vakur duruşu, çalışkan insanı ve bir arada olma kültürüyle bilinen kadim bir şehirdir.

KMTSO olarak;

Hükümetimizin sağladığı desteklerin üretime ve istihdama dönüşmesi için çalışmayı,

Sanayicimizin, esnafımızın ve tüccarımızın yanında durmayı,

Ayrıştıran değil birleştiren, kırıcı değil yapıcı bir dil ve anlayışla ilerlemeyi,

Şehrimizin geleceğini ortak akıl etrafında güçlendirmeyikararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.