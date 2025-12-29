Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü kent genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yağışın tipi şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar Kalınlığı 30 Santimetreye Ulaşabilir

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kar kalınlıklarına da yer verildi. Buna göre;

Merkez ilçelerde: 10 ila 20 santimetre

10 ila 20 santimetre Yüksek kesimlerde: 20 ila 30 santimetre kar örtüsü oluşması bekleniyor.

Yoğun kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı yollarda ulaşımı olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar Eksi 10 Dereceye Düşecek

Öte yandan Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının -9 ile -10 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor. Bu durumun il genelinde kuvvetli don ve buzlanma riskini artıracağı belirtildi.

Valilikten Vatandaşlara Uyarı

Kahramanmaraş Valiliği, sürücülerin ve vatandaşların başta ulaşım olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Buzlanma, don olayları ve kar nedeniyle yaşanabilecek aksamalara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşların hava ve yol durumunu takip etmelerinin önemine dikkat çekti.