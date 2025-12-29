Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu belediyecilik anlayışıyla Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Pusula Maraş’ın doğa ve keşif topluluğu, gençlerin dijital ve sosyal hayatta karşılaşabileceği risklere dikkat çekmek amacıyla özel bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı.

Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde bulunan Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Bilinçli Gençlik Buluşması”, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda; Siberay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay ekipleri tarafından gençlere yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Seminerde siber suçlar, sosyal medya kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında önemli bilgiler paylaşıldı.Uzman ekipler tarafından yapılan sunumlarda özellikle son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi. Kaynağı bilinmeyen linkler, sahte mesajlar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ile sahte dava ve icra dosyaları içerikli mesajlara karşı gençlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bağımlılık türleri ve bu risklere karşı bireysel farkındalığın önemi anlatıldı.

Gençler Seminerden Memnun Ayrıldı

Seminere katılan gençler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Ayşenur İlik, etkinliğin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, “Siber suçlarla ilgili etkinliğimiz vardı ve bize sosyal medya ile ilgili bilgiler verildi. Özellikle kaynağı bilinmeyen linklere yönelik önemli uyarılar yapıldı.

Dolandırıcılık konusunda da çok değerli bilgiler edindik” ifadelerini kullandı.Bir diğer katılımcı Ahmet Alperen Bozdoğan ise bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, “Bu etkinliğe katılma amacım bilinçlenmekti. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları çok arttı. Sahte dava ve icra dosyaları mesajları gibi konularda toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. Bu açıdan çok faydalı bir etkinlik oldu” dedi.

Esma Nur Kuzu da gençlerin bu tür programlarla bilinçlenmesinin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Gençlerin bu tür programlarda yer alması ve konu hakkında fikir sahibi olması çok güzel. Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş’ın bizlere böyle bir hizmet ve destek sağladığı için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Programa katılan Ayşe Sevmez ise etkinliğin verimli geçtiğini ifade ederek, “Bu güzel program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Faydalı bilgiler öğrendik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e de gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.