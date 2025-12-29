Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı’nda gerçekleştirilecek üstyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Valilik binası ile Kıbrıs Meydanı arasındaki kısmın 30 Aralık Salı günü 12.00 ile 16.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Çalışmalar devam ederken ulaşım, belirlenen alternatif güzergâhlardan yönlendirilecek. Yapılan bilgilendirmede, trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları, işaretler ve yönlendirmelere dikkatle riayet etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, arteri kullanacak sürücülerin, oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.