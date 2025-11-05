Temmuz ayında il başkanlığı görevine getirilen Metehan ve beraberindeki heyet, MHP Grup Toplantısına katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını dinledi.

Toplantı sonrasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile birlikte hareket eden İl Başkanı Metehan, bakır üzerine işlenmiş, Kahramanmaraş’ın simgesi olan bayrak tutan bozkurt figürünü MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hediye etti.

MHP Lideri Bahçeli, Kahramanmaraş teşkilatının bu anlamlı hediyesinden ve heyetin güçlü katılımından dolayı memnuniyetini dile getirerek, İl Başkanı Metehan’ın görevdeki 113. gününde 113 partiliyle Ankara’da bulunmasını öğrenince “Maşallah” ifadeleriyle takdirini iletti.

Grup toplantısının ardından MHP Kahramanmaraş heyeti, MHP Milletvekili Zuhal Karakoç ile de bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakoç, teşkilatın bu güçlü birlikteliğinin partinin yereldeki dinamizmini artırdığını belirterek şu mesajı verdi:

“Kahramanmaraş teşkilatımızın bu birlik ve beraberlik ruhu, davamızın en önemli gücüdür. İnançla, kararlılıkla ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Ziyaretin devamında heyet, TBMM Konferans Toplantı Salonu’nda kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç’un, Kahramanmaraş’ın sorunlarına ilişkin Meclis konuşmasını da yerinde takip etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırıldı.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve beraberindeki heyet, Meclis ziyaretlerinin ardından Genel Merkez’i ziyaret ederek Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, bakır üzerine işlenmiş Kahramanmaraş’ın kahramanlık simgesi İstiklal Madalyası figürlü hediye takdim edildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, programın hem sembolik hem de manevi anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, 113 gönüldaşımızla birlikte yalnızca bir ziyareti değil; bir inancı, bir sadakati, bir teşkilat ruhunu temsil ettik.

Kahramanmaraş teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin davasına gönül vermiş neferlerden oluşmaktadır. Bizim gücümüz, makamdan değil, omuz omuza yürüdüğümüz bu teşkilatın samimiyetinden doğmaktadır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin önderliğinde, Kahramanmaraş’ta ülkücü iradeyi daha güçlü kılmak, davamızı her haneye, her gönüle taşımak için gece gündüz çalışacağız.

Bu ziyaret, partimizin birlik ve dirlik anlayışının, teşkilatımızın kararlılığının somut bir göstergesidir. Kahramanmaraş teşkilatı, liderinin izinde, milletinin hizmetindedir.”