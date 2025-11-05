11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında hayata geçirilen bu kampanya, “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla tüm Türkiye’yi doğaya katkı sunmaya davet ediyor.

YEŞİL VATAN İÇİN EL ELE

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca yaşanan orman yangınlarının ülkemizin pek çok noktasında ciddi tahribat yarattığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeşil vatanımızı yeniden canlandırmak ve kaybettiğimiz ormanlarımızı zümrüt yeşiliyle buluşturmak için büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlattık. Bu seferberliğin en güçlü yanı, halkımızın ve siz değerli basın mensuplarımızın desteğidir.”

BASIN MENSUPLARINA ÇAĞRI: “GELECEĞE NEFES OLALIM”

Müdürlük, özellikle basın mensuplarına da çağrıda bulunarak, kampanyanın geniş kitlelere ulaşmasında medya desteğinin önemine dikkat çekti.

“Basınımızın desteği, hem bizim hem de geleceğimiz için çok kıymetlidir. 11 Kasım’da el ele verip fidanlarımızı toprakla buluşturacağız.” ifadeleri kullanıldı.

FİDAN SAHİPLEN, GELECEĞE UMUT OL

Vatandaşların da kampanyaya aktif katılım göstermesi için çağrıda bulunuluyor.

Dileyen herkes, www.gelecegenefes.gov.tr adresi üzerinden fidan sahiplenebiliyor.

“Her fidan geleceğe bırakılan bir umuttur. Gelin, ülkemizin yeşiline nefes olalım; gençlerimize yemyeşil bir vatan miras bırakalım.” ifadeleriyle çağrı yinelendi.

BİRLİKTE YEŞERTELİM, BİRLİKTE BÜYÜTELİM

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde binlerce fidanı toprakla buluşturarak, hem yanan orman alanlarını yeniden canlandırmayı hem de gelecek nesillere çevre bilincini aşılamayı hedefliyor.

“Birlikte yeşertelim, birlikte büyütelim.” mesajıyla kampanya, her yaştan vatandaşın katılımına açık şekilde yürütülüyor.

Kampanyaya Katılmak İçin:

www.gelecegenefes.gov.tr/fidan-sahiplenme