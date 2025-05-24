Alınan bilgilere göre, yaklaşık 2.800 dekar tarım alanını sulayan göletin ana besleme kaynağı olan 5 kilometrelik su hattında meydana gelen hasarlar, hatların devre dışı kalmasına neden oldu. Bu durum, göletin 2009 yılında hizmete alınmasının ardından ilk defa böyle bir sorunla karşılaşılmasına yol açtı.

Gelişmiş kapasiteli gölet, başlangıçta yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, şu anda yaklaşık yarısı boş durumda. Bölge çiftçileri, göletteki suyu tarım alanlarını sulamak için kullanmaya devam ederken, arızaların giderilmemesi nedeniyle bölgedeki kuraklık riski de artış gösteriyor.

Ayrıca, bazı bölümlerde su kaçağı olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Çiftçiler, bu durumun barajın doluluk oranını olumsuz etkilediğini ve su seviyelerinde önceki gibi yüksek seviyelerin görülmediğini belirtiyor.

Vatandaşlar ve çiftçiler, yetkili kurumlar olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ve ilgili kuruluşlara çağrıda bulunarak, gölet ve besleme hatlarında acil teknik inceleme ve onarım çalışmalarının yapılmasını talep ediyor.