Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2025 yılı yurtiçi faaliyet programında yer alan ve 20-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Erzurum'da oynanan, Bayanlar Goalball 1. Lig 1. Devre müsabakalarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda katılan Kahramanmaraş'ımızın bayan goalball takımı Onikişubat Görme Engelliler Spor Kulübü, turnuvada karşılaştığı bütün takımları yenerek namağlup olarak şampiyonluğa koşuyor.

Genç kadrosuyla üstün performans çıkaran Onikişubat Gesk, turnuvada 6 maçın dördünü teknik skorlarla geçti. Karşılaştığı takımlardan Anka Gesk'i, Çankaya Belediyesi Gesk'i ve Palandöken Gesk'i 10-0 gol yemeden ve Isparta Gesk'i 11-1 teknik skorlar ile mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın zorlu takımlarından Denizli Okul Gesk'i 8-3 ve Gören Kalpler Vakfı Gesk'i 14-9 skorlar ile mağlup ederek 18 puan topladı ve ligin ilk devresinde namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu.

Turnuva sonunda basın mensuplarına konuşam antrenör Gültekin Karasu; "Çok çalıştık, çok mücadele ettik ve alnımızın akıyla tüm maçları kazanmayı bildik. Bizlere destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel'e çok teşekkür ederiz." diyerek çalışmalarına aynı düsturla devam edeceklerini açıkladı.