Onikişubat Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nın ArabicaCoffee House Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’ne yükselmesi, kulüpte yalnızca bir üst lig başarısı değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir voleybol yapılanmasının da başlangıcı oldu.

Elde edilen sportif başarıyla birlikte voleybola olan ilginin artması, altyapı çalışmalarına hız kazandırırken, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla kız yaş gruplarında alt yapı takımları oluşturuldu.

Bu vizyonun en önemli ürünlerinden biri olan Onikişubat Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek Kahramanmaraş voleybolunun geleceği adına umut verdi.

Osmaniye’de şampiyon olup, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar

Baş Antrenörlüğünü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, eski voleybolcu ve ulusal hakem Hüseyin Okumuş’un, yardımcı antrenörlüğünü ise BESYO mezunu ve aktif voleybolcu Feyza Nur Şahin’in yaptığı Onikişubat Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı.

15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen grup maçlarında rakiplerine üstünlük kuran temsilcimiz, MintonttiSpor Kulübü’nü (Gaziantep) 3-1, Hatay Yıldızlar Spor Kulübü’nü 3-1, Osmaniye Tempo Spor Kulübü’nü ise 3-0 mağlup etti.

Üç maçta üç galibiyet alan Onikişubat Belediyespor, grubunu lider tamamlayarak 2-8 Haziran tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 32 takımın mücadele edeceği organizasyonda ekipler dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselerek şampiyonluk mücadelesine eleme usulüyle devam edecek.

Kahramanmaraş temsilcisi Onikişubat Belediyespor’un yer aldığı grupta Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, Kastamonu temsilcisi Doğa Spor ve Diyarbakır temsilcisi Öz KayapınarBelediyespor bulunuyor.

Kahramanmaraşlı gençlerin voleybol hayali gerçeğe dönüşüyor

Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çeken Midi Kız Takımı, yalnızca sportif sonuçlarıyla değil, Kahramanmaraş’ta voleybol kültürünün gelişmesine sağladığı katkıyla da öne çıkıyor.

Onikişubat Belediyespor’un altyapı hamlesi sayesinde birçok kız çocuğu voleybolcu olma hayalini gerçekleştirme fırsatı bulurken, geleceğin sporcuları da profesyonel bir ortamda yetişiyor.

Eskişehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Onikişubat Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye’nin en başarılı takımları arasına girmeyi hedefliyor.