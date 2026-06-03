Aile Akademisi bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan merkezde; aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, aile içi iletişim eğitimleri, ebeveyn eğitim programları ve evlilik öncesi eğitim programları ücretsiz olarak verilecek.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 2026-2035 yıllarını kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğiAile Akademisi bünyesinde eğitime başlayan Aile Danışmanlık Merkezi, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi hedeflerine katkı sunacak.

Onikişubat Belediyesi tarafından hizmete alınan merkez, bireylerin sağlıklı iletişim kurmasına destek olurken, aile içi sorunların çözümüne yönelik profesyonel danışmanlık hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

Uzman Psikologlar Eşliğinde Ücretsiz Hizmet

Alanında uzman psikologların görev aldığı merkezde vatandaşlar; aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, aile içi iletişim eğitimleri, ebeveyn eğitim programları ve evlilik öncesi eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek merkez, özellikle genç çiftlerin evlilik süreçlerine destek olmayı, ebeveynlerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamayı ve aile bireyleri arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Toptaş: “Aileyi Koruyan Her Yatırım, Geleceğimize Yapılan Yatırımdır”

Aile Danışmanlık Merkezi’nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekerek, belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla insanı merkeze alan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Güçlü bir toplumun ancak güçlü ailelerle mümkün olabileceğini ifade eden Başkan Toptaş, “Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Sağlıklı bireylerin yetişmesi, huzurlu bir sosyal hayatın oluşması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi güçlü aile yapısıyla mümkündür. Günümüzün değişen sosyal koşullarında ailelerimizin zaman zaman profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu noktada Aile Akademimiz bünyesinde hizmete açtığımız Aile Danışmanlık Merkezimizle vatandaşlarımızın yanında olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Merkezde sunulacak hizmetlerin aile içi iletişimin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Toptaş, “Uzman psikologlarımız eşliğinde aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, aile içi iletişim eğitimleri, ebeveyn eğitim programları ve evlilik öncesi eğitim programları gibi birçok alanda ücretsiz hizmet vereceğiz. Amacımız, aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, sorunların büyümeden çözüme kavuşmasına katkı sunmak ve sağlıklı aile yapılarının oluşmasına destek olmaktır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın Aile ve Nüfus 10 Yılıvizyonuna bir katkı sunmak istedik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 2026-2035 yıllarını kapsayan ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ vizyonunun önemine de değinen Başkan Toptaş, yerel yönetimler olarak bu vizyona katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi görev bildiklerini belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ vizyonu, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi açısından son derece önemli bir yol haritasıdır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak bu vizyona katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Aile Danışmanlık Merkezimiz; gençlerimizin evlilik süreçlerine destek olacak, aile bütünlüğünün korunmasına katkı sağlayacak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olacaktır. Aileyi koruyan her yatırım, aslında geleceğimize yapılan yatırımdır.”

Vatandaşlar Randevu Oluşturmaya Başladı

Kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Aile Danışmanlık Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Onikişubat Belediyesi, ailelerin ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği kolay erişilebilir hale getirerek sosyal belediyecilik çalışmalarına yeni bir halka daha eklemiş oldu.

Randevu ve Detaylı Bilgi İçin Tek Telefon

Aile Danışmanlık Merkezi’nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri içerisinde randevu oluşturabiliyor.

Adres: Expo Arasta Çarşı

Randevu ve Detaylı Bilgi: 444 70 46 / 3030