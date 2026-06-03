Belediye’den yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Son günlerde Belediyemize ait kamuoyuna yansıyan asılsız iddialarla ve yanlış anlaşılmalara neden olan paylaşımlar yapılmaktadır. Kamu hizmeti anlayışıyla gece gündüz çalışan bir kurum olarak, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmasını bir sorumluluk kabul ediyor; oluşan soru işaretlerini şeffaflıkla açıklamayı görev biliyoruz.

Kamuoyuna 14 milyon TL olarak yansıtılan rakam; Kesinlikle Yanlış olup, Paylaşıma konu edilen belge; Belediyemizce verilen resmi bir evrak değildir. Afşin belediyesi meclis denetim komisyonu 2025 yıllık raporunda söz konusunda faturalar incelenerek oluşturulan rapor mart ayında meclise sunulmuş olup aleni ve Sayıştay denetime tabidir.

Söz konusu ödeme tutarı toplamı 4.465.120,00 TL olup, iddia edildiği şekilde 14 milyon değildir.

Ayrıca paylaşıma konu edilen giderler; yalnızca tek bir kalemden ibaret olmayıp, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, belediyemizin kamusal hizmet süreçleri ile belediyemiz bünyesinde farklı birimlerde görev yapan yaklaşık 90 hükümlünün iaşe giderlerini kapsayan çeşitli harcama kalemlerinden oluşmaktadır.

Paylaşımlarda adı geçen işletme ise kamuoyuna yansıtıldığı şekilde yalnızca tek bir ürün grubuna yönelik faaliyet gösteren bir işletme olmayıp, belediyemizin ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin teminini uygun maliyetlerle sağlayabilen ticari bir işletmedir. Belediyemizce yapılan alımlarda temel hassasiyet; kamu zararına yol açmamak, belediye bütçesini korumak, tasarrufu esas almak ve kamu kaynağını en verimli şekilde kullanmaktır. Bu doğrultuda 4734 sayılı kamu ihale kanunu 22/D ihale usulü ile 3 teklif alınarak piyasa koşullarında uygun maliyet esas alınarak hareket edilmiştir.

Bizler, Afşin’imize hizmet etmek için çalışan bir kurumuz. Yaptığımız her hizmetin, kullandığımız her kamu kaynağının hesabını vermekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Ancak teknik muhasebe kayıtlarının bağlamından koparılarak eksik bilgiyle yapılan değerlendirmeler; yalnızca kurumumuzu değil, emek veren çalışma arkadaşlarımızı, ailelerini ve yürütülen hizmetleri de haksız şekilde zan altında bırakmaktadır. Bu durum, kamu hizmeti sunmaya çalışan personelimiz açısından da ciddi bir üzüntüye sebep olmuştur. Konuya ilişkin gerekli açıklamalar ve muhasebe kayıtları Belediye Meclisimize sunulmuş olup, tüm süreçler ilgili mevzuat çerçevesinde ve denetime açık şekilde yürütülmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı mahiyette, teknik kayıtların bağlamından koparılarak gerçeğe aykırı biçimde yorumlanması suretiyle kurum itibarını zedelemeye yönelik paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalar yürütülmekte olup, Belediyemizin tüm yasal hakları saklıdır.

İnanıyoruz ki; doğru bilgi, sağduyu ve vatandaşlarımızın vicdanı her zaman hakikatin yanında olacaktır.”