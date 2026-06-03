KSÜ Proje Geliştirme, Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Üreten Şehirler Programı” kapsamında desteklenen “Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı” projesi ile ÜSKİM bünyesinde tamamlanan laboratuvar altyapıları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, TUSAŞ yetkilileriyle teknik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında TUSAŞ tesislerinde saha gezisi gerçekleştirilerek üretim süreçleri ve uygulamalar yerinde incelendi. Görüşmelerde laboratuvar altyapıları, ölçüm ve analiz kabiliyetleri ile teknik gereklilikler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca yürütülmesi planlanan çalışmalar ve teknik gereksinimler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelere TUSAŞ adına Proses Mühendisleri Ayşe Kübra Kazancı, Mehmet Kaan Çimen, Emine Tuğçe Oba ve Tedarik Uzmanı Fahriye Bozdoğan katıldı.

KSÜ heyetinde ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, ÜSKİM Müdürü Prof. Dr. Gaye Kaya, ÜSKİM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Erdem Selver ve Öğr. Gör. Mahmut Çaylar, İdari İşler Birim Sorumlusu Hatice Korelioğlu ve Tekniker M. Hanifi Ölmez yer aldı. Ayrıca Proje Geliştirme, Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yörükoğlu, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tuğberk Ançel ile Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aşçı da ziyarete katılan isimler arasında bulundu.

Gerçekleştirilen teknik ziyaret kapsamında TUSAŞ’ın üretim ve kalite süreçleri yerinde incelenirken, laboratuvar altyapıları ve ölçüm kabiliyetlerine yönelik teknik değerlendirmeler yapıldı. Ziyaretin, yürütülen çalışmaların geliştirilmesi ve ilgili teknik süreçlerin değerlendirilmesi açısından verimli geçtiği ifade edildi. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.