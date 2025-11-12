Bu yıl "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 90.000 fidan toprakla buluştu.

Bozhüyük'teki ana tören alanında konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf KARARTI, 11 Kasım'ın önemine vurgu yaparak "11 Kasım günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yayımlanan genelge ile 2019 yılından itibaren ülkemizde 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanmaktadır," dedi.

"Bu yıl 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' teması ile 11 Kasım Ağaçlandırma Günü kapsamında 19 lokasyonda 90.000 fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Konuşmaların ardından, katılımcılar Göksun Bozhüyük tören alanına geçerek fidan dikimine başladı. Vatandaşlar, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleceğe nefes olacak yüzlerce fidan, dualarla ve büyük bir heyecanla toprakla buluşturularak sulandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu anlamlı etkinliği, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirme ve çevre bilincini artırma hedefine önemli bir katkı sağladı.​