Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Kadir Çokçetin’in talimatları ve bizzat katıldığı arazi etüt ve incelemeleri neticesinde Divriği Milli Parkı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen ilan edildi.

Yeni ilan edilen Divriği Milli Parkı, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına, yaban hayatının geliştirilmesine ve ekoturizm potansiyelinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, bu süreçte emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, Divriği’nin doğal ve kültürel mirasının korunması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Divriği Milli Parkı, bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra bölge halkına ve turizme de önemli katkılar sunacak. Yeni milli park, doğa tutkunları ve turistler için cazip bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor.