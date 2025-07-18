KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı modernizasyon hamlesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin ve bölgenin önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olan Ilıca’ya, çevre dostu ve ileri teknolojiye sahip yeni bir atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor.

İlbank ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülecek projeyle Ilıca’ya, günlük 2 bin 194 metreküp kapasiteli Ardışık Kesikli Reaktör sistemli bir atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Söz konusu tesis, bölgedeki mevcut ve gelecekteki atıksu yükünü karşılayacak şekilde planlanarak hem çevre sağlığını koruyacak hem de sürdürülebilir altyapıya katkı sağlayacak.

İhale 31 Temmuz’da Yapılacak

Projeyle ilgili hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, tesisin yapım ihalesi 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, KASKİ yetkilileri ile ihaleye katılım sağlamayı planlayan firma temsilcileri arasında bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda proje kapsamında uygulanacak teknik detaylar, saha koşulları ve yapım süreçlerine ilişkin hususlar masaya yatırıldı. KASKİ yetkilileri, şeffaf ve verimli bir ihale süreci yürütülmesi amacıyla firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı ve teknik yönlendirmelerde bulundu.