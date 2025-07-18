Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversite tercih döneminde gençlerin sağlıklı kararlar verebilmesi için gençleri ve aileleri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin sosyologlarından Zeliha Armut, hem öğrencileri hem de ebeveynleri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

“Ebeveynler Yol Gösterici Olmalı, Baskı Yapmamalı”

Zorlu ve önemli bir karar süreci olan tercih döneminde ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Sosyolog Zeliha Armut, “Lise ve üniversite tercih dönemlerinde ebeveynlere düşen en büyük görev evlatlarına yol arkadaşlığı etmeleridir. Bu süreçte anne babalar, çocuklarına rehberlik etmeli ama asla baskı kurmamalıdır. Çocuğun ilgi alanları, yetenekleri ve kapasitesi gözetilerek yanında olunmalı, destekleyici bir duruş sergilenmelidir” dedi.

“Tercihler Zorla Değil, Ortak Akılla Yapılmalı”

Tercih sürecinde çocuğun kendi kararlarını verebilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Armut, “Çocuğun hayalleri yok sayılmamalı. Aileler, kendi gerçekleştiremedikleri hedefleri çocuklarına yüklememeli. Bu, çocuğun psikolojik gelişimine zarar verebilir ve onu mutsuz bireylere dönüştürebilir. Gençlerin bir bölümü ya da okulu tercih etmeye zorlanması, onların yaşamları boyunca sürebilecek pişmanlıklara neden olabilir” şeklinde konuştu.

“Okulun Sunduğu İmkânlar da Değerlendirilmeli”

Tercih yapılırken yalnızca bölüm değil, okulun genel yapısının da dikkate alınması gerektiğini belirten Armut, “Okulun akademik seviyesi, sosyal imkânları, ulaşım durumu ve yaşam koşulları gibi pek çok kriter objektif bir şekilde değerlendirilmeli. Gençlerin yalnızca bugünü değil, yarını da düşünülerek tercihler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Rehber Öğretmenlerle İş Birliği Şart”

Öğrencilerin okul rehberlik servisleriyle mutlaka görüşmesi gerektiğinin altını çizen Armut, “Rehber öğretmenlerin görüşleri bu süreçte oldukça kıymetli. Aileler, çocuklarıyla birlikte öğretmenlerle istişare içinde olmalı. Bu sayede çok daha isabetli kararlar alınabilir” dedi.

“Sevgi ve Anlayış, Bu Sürecin Temel Taşı”

Son olarak tercih sürecinin sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal bir süreç olduğunu hatırlatan Zeliha Armut, “Aileler, çocuklarına her şeyden önce duygusal destek sunmalı. Sevgi, anlayış ve ilgiyle yaklaşmak, tercih sürecinin daha sağlıklı ve verimli ilerlemesini sağlar. Gençlerin hayatlarının şekillendiği bu önemli dönemde onların yanında olmak, onlara güven vermek en değerli katkı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.