Bu kapsamda, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşamını sürdüren Gazella gazella (Dağ ceylanı), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün etkin çalışmaları sayesinde yeniden hayat buluyor.

Dağ Ceylanı: Türkiye’nin Sınırındaki Nadir Bir Hazine

Dağ ceylanı, Türkiye’de doğal yayılışı bulunan iki ceylan türünden biri. Ancak bu tür, Türkiye’de yalnızca Hatay Kırıkhan bölgesinde küçük bir alanda yaşamını sürdürüyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından “EN (Nesli Tehlikede)” kategorisinde listelenen Gazella gazella, Türkiye dışında sadece İsrail’de bulunuyor. İsrail’de 1980’lerde 10.000 birey olarak tahmin edilen popülasyon, günümüzde yaklaşık 3.000’e kadar azaldı.

Türkiye’deki Durum: Umut Veren Bir Artış

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı etkin çalışmalar sonucunda, Türkiye’deki dağ ceylanı popülasyonu her geçen gün artmaya devam ediyor. 2008 yılında yalnızca 100 birey olarak belirlenen dağ ceylanı sayısı, günümüzde 1.500 bireye ulaştı. Bu artışın temelinde, Kırıkhan bölgesinde 132 kilometrekarelik bir alanın Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ilan edilerek koruma altına alınması yatıyor.

Yeni Hedef: Tarihî Yaşam Alanlarına Dönüş

Kırıkhan’da sayıları giderek artan dağ ceylanları, artık türün eski doğal yaşam alanlarına geri dönmesi için umut veriyor. Tarihî kayıtlar, dağ ceylanlarının bir zamanlar Gaziantep, Adana ve Osmaniye gibi illerde de yaşadığını gösteriyor. Bu nedenle, doğa koruma yetkilileri ve yerel yönetimlerin iş birliği ile bu türün eski yaşam alanlarına yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar’a Çağrı: Etiket Çalışmaları Önemli

Bu nadir türün korunmasında yalnızca saha çalışmaları değil, aynı zamanda kamuoyunun bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların, sosyal medya ve çeşitli platformlarda farkındalık oluşturacak etiket çalışmaları yapması gerekiyor. Bu çalışmalarla, daha fazla kişi bu türü tanıyacak ve koruma çalışmalarına destek verecektir.

Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Birlikte Çalışalım

Gazella gazella, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın ortak mirasıdır. Onu korumak, gelecek nesillere bu eşsiz doğa varlığını aktarmak hepimizin sorumluluğudur.

“Doğa, korunduğu ölçüde insanlığın geleceğidir.”