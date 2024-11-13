Doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar, bu renk cümbüşünün keyfini çıkararak bölgede hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor. Yayla suyunun yansıttığı sarı yapraklar, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Düldül Dağı’ndaki sonbahar manzarası, ziyaretçilerini hayran bıraktı. Amanos Dağları'nın doğu uzantısında bulunan bu dağ, doğal faunası ve florasıyla sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki, Çokran Mahallesi sınırlarında bulunan bu alan, 30 civarında ağaç türü ile dikkatleri üzerine topluyor.

Jandarma doğa hayvanlarını unutmadı! Jandarma doğa hayvanlarını unutmadı!

2 bin 448 metre yüksekliğe sahip Düldül Dağı’nda doğa severler, muhteşem renk cümbüşünü görüntüleme fırsatı buldu. Bölgedeki köknar, sedir ve ardıç ağaçlarının yanı sıra, özellikle sonbaharda göz kamaştırıcı renkler sunan meşe ağaçları da bulunuyor.

Fotoğraf, dağcılık ve doğa sporları için uygun bir alan olan Düldül Dağı çevresinde yaşayan vatandaşlar, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Doğanın sunduğu bu nadir güzellik, ziyaretçileri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

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Editör: MUTTALİP AKKUŞ