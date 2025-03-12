Türkoğlu Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen iftara, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve çocuklar katıldı.

Programda, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ile aileleri masaları tek tek ziyaret ederek ailelerle sohbet eden Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca bu zorlu süreçte her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

İftar programının ardından kısa bir açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Bu acıyı hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkoğlu’nu daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Programda, depremde hayatını kaybedenlerin çocuklarına ve ailelerine moral desteği verilirken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. İftar sonrasında ailelerle bir araya gelen Başkan Karaca, onların taleplerini dinleyerek, belediye olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Türkoğlu Kaymakamlığı ile Türkoğlu Belediyesi’nin birlikte düzenlediği bu anlamlı organizasyonu, depremzede ailelerin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatıldı. Program, dualar ve temennilerle son buldu.

Programa Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Karaca’nın yanı sıra Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Mustafa Kemal Hakverdi, Türkoğlu Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekipleri katıldı.