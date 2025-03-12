Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şehrin estetik yapısını güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Batı Çevre Yolu’nda kapsamlı bitkilendirme uygulaması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtınadan etkilenen bitkilerin yerine yaklaşık 2 bin palmiye ağacı dikimi gerçekleştiriliyor.

Kavşaklar da Daha Modern Hale Getiriliyor

Bunun yanı sıra, arter üzerinde bulunan kavşaklarda da çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kavşaklar, farklı bitki türleriyle donatılarak daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Yapılan peyzaj düzenlemeleriyle birlikte, şehrin ana ulaşım akslarından biri olan çevre yolu hem daha modern hem de daha yeşil bir kimliğe bürünüyor. Kahramanmaraş’ı daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, şehir estetiğine büyük katkı sunarken, aynı zamanda hava kalitesinin iyileştirilmesine ve doğal yaşamın desteklenmesine de önemli katkı sağlıyor.