Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada konteynırlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin 3 adet televizyon, 5 adet klima dış ünitesi, 5 adet termosifon, 3 adet klima iç ünitesi, 3 adet elektrikli ısıtıcı ve 3 adet metal ayakkabılık olmak üzere çeşitli ekipmanlar çaldığı tespit edildi. Ele geçirilen eşyalar yetkili mercilere teslim edilirken, olaylarla bağlantılı olarak 10 ayrı konteynerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.