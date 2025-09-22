Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve hastalığa dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen programda hem alzheimer hastaları hem de yaşlı bireyler unutulmadı. Etkinliklerin ilk adresi, Aktif Yaşam Merkezi oldu. Burada yaşlılara yönelik “Bugünü Hatırla” temalı akıl ve zekâ oyunları atölyesi düzenlendi. Katılımcıların beyin jimnastiği yapmalarını sağlayan etkinliklerde, Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de yer aldı. Gençlerin yaşlılarla birebir ilgilenmesi, hem kuşaklar arası iletişimi güçlendirdi hem de etkinliğe samimi bir atmosfer kazandırdı.

Ev Ziyaretleriyle Gönül Köprüleri Kuruldu

Programın bir diğer ayağında ise ekipler, alzheimer hastalarının evlerine misafir oldu. Sıcak sohbetlerin eşlik ettiği ziyaretlerde hastalara çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir’in bu anlamlı jesti karşısında alzheimer hastaları ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı.