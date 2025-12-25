Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir seyahat imkânı sunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından şehre kazandırılan yeni konut ve iş yerlerinin ulaşım ağının güçlendirilmesine öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bu doğrultuda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de şehrin kalbinde yer alan Azerbaycan Mahallesi oldu. Bölgedeki ulaşım konforunu artırmak ve artan trafik yükünü daha sağlıklı bir şekilde karşılamak amacıyla planlanan çalışmalar, gece boyunca titizlikle yürütüldü.

Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda yaklaşık 1 kilometrelik arter sıcak asfaltla buluşturuldu.Yapılan asfalt serimiyle birlikte, yol yüzeyinde oluşan bozulmalar giderilirken, sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.

Gerçekleştirilen yol yatırımıyla, deprem sonrası bölgede inşa edilen yeni konut ve iş yerlerine erişim önemli ölçüde kolaylaştırıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem sonrası oluşturulan yeni yaşam alanlarında ulaşım altyapısının büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, yol yatırımlarının planlanan etaplar doğrultusunda sürdürüleceği vurgulandı.