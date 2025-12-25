Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile birlikte ilgili birim müdürleri de katıldı. Toplantıda, mahalle sakinlerinin talepleri doğrudan dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı ve gerekli talimatlar yerinde verildi.

Altyapı ve Ulaşım Talepleri Gündemdeydi

Toplantıda ilk olarak mahallede yaşanan altyapı sorunları ele alındı. İnternet altyapısında yaşanan aksaklıklar gündeme getirilerek, Türk Telekom nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı ifade edildi. Su ve kanalizasyon altyapısına ilişkin talepler değerlendirilirken, konuyla ilgili olarak KASKİ ile görüşmelerin sürdürüleceği belirtildi.

Ayrıca mahalle sakinlerinin sıklıkla dile getirdiği bağlantı yolları için stabilize yol talebi masaya yatırıldı. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmaların yapılacağı ifade edilirken, mahalle içi yollarda parke taşı ihtiyacının da planlama sürecine alındığı bildirildi.

Sosyal Alanlar ve Çevre Düzenlemeleri Ele Alındı

Toplantıda, taziye evi önüne çocuk oyun parkı yapılması talebi değerlendirilerek ilgili birimlere iletildi. Bunun yanı sıra taziye evinin çevre düzenlemesi ile masa ve sandalye ihtiyacının karşılanması yönünde çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Mezarlık alanında yaşanan çeşitli sorunlar da gündeme gelirken, bu konuların çözümü için Büyükşehir Belediyesi ile görüşme sağlandı.

Toplantının sonunda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 105 mahallenin tamamına eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini birebir dinlemenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Akpınar, Navruzlu Mahallesi sakinlerine gösterdikleri ilgi, katılım ve misafirperverlik için teşekkür etti.