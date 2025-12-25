Toplantıda; çalışma takviminden araç alımına, tarife değişikliğinden imar plan tekliflerine toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen başkanlık etti.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 2026 yılı meclis çalışma takvimi, ödenek aktarımları, taşınmaz işletme devirleri, araç alımı, su tarife değişiklikleri, imar ve şehircilik plan teklifleri gibi 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Su Tarifelerinde Güncellemeye Gidildi

Toplantıda KASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Buna göre; ilçe merkezlerinde suyun metreküp fiyatı 27,80 TL, beldeden mahalleye dönüşen yerlerde 13,90 TL, köyden mahalleye dönüşen yerlerde 6,95 TL olarak karara bağlandı.

16 Yeni Hizmet Aracı

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 pikap, 1 mini buldozer, 1 kamyonet, 1 kazıcı yükleyici ve 1 mini kazıcı yükleyici alımı onaylandı.