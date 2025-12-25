Gerçekleştirilen çalışmalarla arterde ulaşım konforu üst seviyeye çıkarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yol bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehir genelinde yürütülen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yol yüzeylerini özenle yenilemeye devam eden ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği lokasyonlardan biri de Pazarcık Cengiz Topel Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi oldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, arterde tamamlanan altyapı imalatlarının ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları esnasında arterde deforme olan yaklaşık 1 kilometrelik kısım sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında hem araç sürücüleri hem de yayalar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak.