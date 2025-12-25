Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri gençlik ve spor odaklı bir yaşam merkezi haline getirmek amacıyla dev projelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen “Gençlik Odaklı Dönüşüm” vizyonu kapsamında Onikişubat Yamaçtepe Mahallesi’nde 370 Milyon TL yatırım bedeliyle inşa edilen Gençlik ve Spor Merkezi’nin kaba inşaatı sürüyor. Toplam 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, modern mimarisi ve güçlü altyapısıyla Kahramanmaraş’ın en kapsamlı sosyal tesislerinden biri olacak. Demir donatı imalatı ve betonarme çalışmaları hızlı şekilde devam eden dev projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlere spor, eğitim, kültür ve teknoloji alanlarında yeni fırsatlar sunulacak.

Şehrin Geleceğine Yapılan ‘Gençlik Vizyonu’ Yatırımı

Kahramanmaraş’ın sosyal ve sportif buluşma alanı olacak Gençlik ve Spor Merkezi’nde eğitim atölyeleri ve dijital kütüphane sayesinde gençlerin girişimcilik ve inovasyon fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlanmış olacak. Kafeterya ve dinlenme alanlarıyla sadece spor değil, sosyalleşme ve kültürel paylaşım için de cazibe merkezi olacak. Hayata geçirilecek proje ile birlikte Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel kimliğini güçlendirerek gençlik odaklı bir şehir vizyonunu ortaya konmuş olacak.

“Şehrimizin Geleceğini Gençlerimizi Merkeze Alarak İnşa Ediyoruz”

Gençlerin enerjisini doğru alanlara yönlendirmek, spor ve kültürle iç içe bir yaşam sunmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ı gençlik ve spor eksenli bir yaşam merkezi haline getirmek için çıktığımız yolda, Yamaçtepe Mahallesi’nde inşası devam eden Gençlik ve Spor Merkezi şehrimizin vizyon projelerinden biri. Bu merkez, eğitim atölyeleri, dijital kütüphane, kültürel etkinlik alanları ve sosyal yaşam mekânlarıyla gençlerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek. Biz bu projeyi, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmeleri, girişimcilik ve inovasyon fikirlerini geliştirmeleri için tasarladık. Gençlik ve Spor Merkezi tamamlandığında, günün her saatinde yaşayan bir cazibe noktası olacak ve şehrimizin sosyal, kültürel ve sportif hayatına yeni bir soluk getirecek. Kahramanmaraş’ı ‘Gençlik Şehri’ kimliğiyle Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.