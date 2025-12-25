Yaklaşık 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projeyle tarımsal üretime ve üreticiye önemli katkılar sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde suyun daha verimli kullanılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Kahramanmaraş Tarımında Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi ile İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi”, AB–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında değerlendirme sürecini tamamlayarak hibe almaya hak kazandı.

Sözleşme Ankara’da İmzalandı

Projenin uygulanmasına ilişkin sözleşme, Ankara’da düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar katıldı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte proje resmen hayata geçirilmiş oldu.

Tarımsal Sulamada Kayıplar Azaltılacak

Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta tarımsal sulamada yaşanan su kayıplarının azaltılması temel hedefler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda; kapalı sistem sulama altyapılarının kurulması, yağmursuyu ve yer altı suyu hasadı uygulamalarının hayata geçirilmesi, mevcut su kaynaklarının daha verimli ve kontrollü kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.Bu uygulamalarla hem su israfının önüne geçilmesi hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çiftçilere Eğitim ve Bilgilendirme Desteği

Proje yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmayacak. Çiftçilere ve ilgili uzmanlara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürütülecek. Bu kapsamda, suyun etkin kullanımı, iklim değişikliğine uyumlu tarım uygulamaları ve modern sulama teknikleri konusunda farkındalık artırılacak. Ayrıca projede eğitimler ve bilgilendirmelerin yanı sıra iklim değişikliğine duyarlı dijital karar destek aracının geliştirilmesi olacak. Bu sistemle Büyükşehir Belediyesi iklim eylem planı için temel çıktı üretilecek.

30 Milyon TL’lik Dev Yatırım

Yaklaşık 30 Milyon TL bütçeye sahip proje ile Kahramanmaraş’ta; su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması hedefleniyor.Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek bu proje hem üreticilere hem de bölge tarımına uzun vadeli katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor.