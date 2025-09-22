Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı Sahne Maraş Tiyatro Okulu, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz aylarda 12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülüne layık görülen Sahne Maraş, şimdi de uluslararası alanda önemli bir ödül kazanarak şehrin gururu oldu.

Sanat dünyasının saygın etkinliklerinden biri olan Uluslararası Akdeniz Tiyatro Ödüllerinde Sahne Maraş Tiyatro Okulu, Başarı Emek Ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde Sahne Maraş Tiyatro Okulu adına ödülü, oluşumun yönetmenlerinden Samet Demir teslim aldı. Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla kısa sürede adından söz ettiren Sahne Maraş, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda aldığı ödüllerle Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin sanat hayatına değer katan bu başarının Kahramanmaraş için büyük bir gurur olduğuifade edilirken, Sahne Maraş’ın bundan sonraki süreçte de önemli projelere imza atmaya devam edeceği belirtildi.