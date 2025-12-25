Başkan Akpınar, mesajında Regaib Kandili’nin manevi iklimine dikkat çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Başkan Akpınar mesajında, “Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı, duaların kabulüne vesile olan Regaib Kandili’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu müstesna gecenin gönüllerimizi arındırmasına, kalplerimizi iyilik ve merhametle doldurmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Regaib Kandili’nin toplumsal dayanışma ve manevi diriliş açısından önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapan Akpınar, “Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımızda depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yaralı gönüllerimize sabır ve ferahlık diliyorum” dedi.

Başkan Akpınar, mesajının sonunda tüm vatandaşların Regaib Kandili’ni tebrik ederek sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.