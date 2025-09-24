Bu atama, partinin seçim stratejilerini doğrudan Erdoğan’a emanet etmesiyle bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

“MİLLETİN İRADESİ İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”

Göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada büyük bir kararlılık mesajı veren Kadir Erdoğan, bu önemli görevi kendisine layık gören MYK Üyesi Sayın Fethi Ayan ve İl Başkanı Sayın Nazmi Kıymacı’ya teşekkürlerini iletti. Erdoğan, görevinin bilincinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Anahtar Parti vizyonu doğrultusunda; şeffaf, adil ve katılımcı bir anlayışla seçim süreçlerini en sağlıklı şekilde yürütmek, milletimizin iradesini en doğru biçimde sandığa yansıtmak için var gücümle çalışacağım.”

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ BİR HATAY VE GÜVENLİ SEÇİM ORTAMI

Erdoğan, öncelikli hedefinin Hatay’da demokratik sürecin güven içinde işlemesini sağlamak ve parti teşkilatının sahadaki gücünü zirveye taşımak olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Destek veren tüm dostlarıma, yol arkadaşlarıma ve teşkilatıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha güçlü bir Hatay için yola devam ediyoruz. Allah mahcup etmesin, yolumuz açık olsun.”

Kadir Erdoğan’ın bu kritik göreve getirilmesi, Anahtar Parti’nin Hatay’daki seçim hazırlıklarına güçlü bir başlangıç yapmasını ve bölgedeki siyasi etkinliğini artırmasını hedefliyor.