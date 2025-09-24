Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve muhtarların taleplerini dinlemek amacıyla düzenlediği Muhtarlar Buluşması programlarına devam ediyor. Bu kapsamda buluşmanın yeni durağı Çağlayancerit oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri ile 19 mahalle muhtarı katılım sağladı. Toplantıda, Çağlayancerit’in öncelikli ihtiyaçları, temel eksiklikleri, yatırım talepleri ve mahallelerin sorunları detaylı şekilde ele alındı. Muhtarlar, bölgelerindeki sorunları ve taleplerini doğrudan yetkililere iletme imkânı buldu.

“Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Artıracak Yatırımları Sürdürüyoruz”

Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların dile getirdiği her bir talebin kayıt altına alındığını ifade ederek, çalışmaların bir öncelik sırasına göre yürütüleceğini belirtti. Kaya, “Çağlayancerit’in her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak adımları kararlılıkla atacağız. Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde tüm eksikleri bir plan dâhilinde tek tek gidereceğiz” dedi.