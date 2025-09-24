Ücretsiz olarak düzenlenecek geziye başvurular Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek etkinlik kapsamında, 50 ve üzeri yıldır evliliklerini sürdüren 23 çift, 3 – 5 Ekim tarihleri arasında Konya’ya kültür gezisine katılacak.

Gezi boyunca yarım asırlık çiftler, Mevlâna Türbesi başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulacak. Programda kültürel turların yanı sıra şehrin manevi atmosferini yansıtan özel etkinlikler de yer alacak.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek gezi, uzun yıllar evliliğini sürdüren çiftler için hem moral hem de unutulmaz bir hatıra olacak. Başvurular ise çevrimiçi olarak alınıyor.

Kültür gezisine katılmak isteyen 50 ve üzeri yıldır evliliklerini sürdüren çiftler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/09/24/yarim-asirlik-ciftlere-kulturel-gezi-basvuru-formu internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.