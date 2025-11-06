KSÜ’den 10 öğrenci topluluğu projesi, yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazandı.

16 Eylül – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ÜNİDES 5. Dönem başvuru sürecinde Türkiye genelinde 81 ilden toplam 3.764 proje başvurusu alındı. Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda, 295 proje ulusal, 749 proje ise yerel düzeyde desteklenmeye değer görüldü. Toplamda 1.044 proje, gençlik alanındaki çeşitli çalışmalarıyla desteklenmeye hak kazandı.

Onaylanan projeler, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gönüllülük, Gençlik Katılımı ve Sivil Toplum, Uluslararası Gençlik Çalışmaları gibi 11 temel gençlik politika alanı çerçevesinde uygulanacak.