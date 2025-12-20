Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki mevcut durumu değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak için Şairler Tepesi’nde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık’ın da yer aldığı toplantıda, şehir genelinde sürdürülen alt ve üstyapı yatırımları masaya yatırıldı.

Şehrin geleceğinin şekillendirilmesi noktasında ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Görgel, “Bizim için en önemli husus, paydaşlarımızla uyum içinde çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek. Altyapıdan ulaşıma, sosyal yatırımlardan kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte hareket ederek şehrimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılamak bizim için çok önemli. Kahramanmaraş’ın geleceğini ortak akılla, dayanışmayla ve güçlü bir koordinasyonla inşa ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.