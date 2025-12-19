Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere özel önem vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturacak özel bir etkinliği daha hayata geçiriyor.Birbirinden eğlenceli ve öğretici içerikleriyle dikkat çeken çocuk etkinliklerine bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, sevilen tiyatro oyunu “Uykusuz Kral”ı minik izleyicilerle buluşturacak.

Çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, eğlenirken öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan oyun, keyifli sahneleri ve verdiği mesajlarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.Tiyatro oyunu, 21 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Gösterim, 13.00 ve 15.00 saatlerinde olmak üzere iki seans halinde izleyiciyle buluşacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtilerek tüm çocuklar ve aileleri bu renkli tiyatro şölenine davet edildi.