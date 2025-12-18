Onikişubat Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya, özellikle sağlık alanında dayanışmayı güçlendiren çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren hastanede bulunan vatandaşlara sıcak çorba ikramı başladı.

Hastane ortamında uzun süre beklemek zorunda kalan hasta yakınları, tedavi gören vatandaşlar ve yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için yapılan ikram, hem moral hem de destek niteliği taşıyor.

Sosyal Yardım Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmayla, dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar ikramlardan memnuniyet duyuyor

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren hasta yakınlarından biri, “Sabahın erken saatlerinden beri hastanedeyiz. Böyle sıcak bir çorba ikramı bizler için çok anlamlı oldu. Onikişubat Belediyesi’nin bu zor süreçte yanımızda olması bizi gerçekten mutlu etti,” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, “Tahlil vereceğim için aç gelmiştim, otobüse binip nasıl eve gideceğim diye düşünüyordum. Bu ikramı görünce mutlu oldum. Hastanede beklemek hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olabiliyor. Belediyemizin burada bizleri düşünerek böyle bir hizmet sunması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarından bir görevli de yapılan ikramın moral verici olduğunu belirterek, “Yoğun çalışma temposu içerisinde böyle bir destek bizlere güç veriyor. Onikişubat Belediyesi’nin sağlık çalışanlarını da unutmaması son derece değerli” şeklinde konuştu.