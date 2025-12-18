Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçunu işledikleri iddiasıyla İ.Ö. (63), M.A. (51), K.A. (75) ve M.A. (52) isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden İ.Ö. (63), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 75 adet tabanca mühimmatı, 33 adet av tüfeği fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet bıçak ve 56 kilo 310 gram tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.