Gözaltına alınan şüphelilerden 90’ı tutuklanırken, 52’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdükleri ve örgütün dışişleri, güncel, eğitim, finans, askeri mahrem ve diğer mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalandı.