Yolun genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz seyahat imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda yer alan Çokyaşar – Elmalar Grup Yolu’nda kapsamlı bir yol genişletme çalışması yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar, mahalleleri Gaziantep Yolu’na bağlayan ve mevcut dar yapısı nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açan arterde yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzun yıllardır bölge sakinlerinin gündeminde olan yol, gerçekleştirilen yatırımlarla modern ve güvenli bir ulaşım standardına kavuşturuluyor.

6 Kilometrelik Hatta Kapsamlı Çalışma

Proje kapsamında grup yolunun 6 kilometrelik kısmında genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut durumda 6 metre genişliğe sahip olan yol, yapılan düzenlemelerle 16 metreye çıkarılıyor. Genişletme ve zemin iyileştirmelerinin ardından arter asfaltla buluşturularak bölge halkının hizmetine sunulacak.

Bölge Ulaşımına Büyük Katkı Sağlayacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte başta Çokyaşar ve Elmalar mahalleleri olmak üzere Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere mahallelerinin ulaşımı önemli ölçüde rahatlayacak. Yolun genişlemesiyle birlikte trafik güvenliği artırılacak, kazaların önüne geçilecek ve mahallelerin şehir merkezi ile bağlantısı daha hızlı ve konforlu hale gelecek.

Muhtar ve Vatandaşlardan Teşekkür

Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elmalar – Çokyaşar Grup Yolumuzda uzun zamandır dar yapısından dolayı büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şu anda yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. Yolumuz en kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılacak” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karabörk ise, “Dar olan yolumuzda sürekli kazalar meydana geliyordu. Şimdi yolumuz 6 metreden 16 metreye kadar genişletiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine bu önemli hizmet için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.