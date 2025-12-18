Ateş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak yetkilileri acil açıklama yapmaya çağırdı.



İddialara göre yaklaşık 200 metre irtifada ve saatte 185 kilometre hızla uçtuğu belirtilen bir SİHA’nın Türk hava sahasını fark edilmeden geçmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, “ASELSAN radarları gibi ileri teknolojiye sahip sistemlerin bu durumu nasıl tespit edemediği mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.



“BU BİR ULUSAL GÜVENLİK SORUNUDUR”



Yaşanan olayın basit bir teknik arıza ya da münferit bir vaka olarak geçiştirilemeyeceğini dile getiren Ünal Ateş, bazı medya organlarının konuyu görmezden gelmesini de eleştirdi. Ateş,

“Bu mesele bir ‘ölü taklidi’ ile geçiştirilecek bir konu değildir. Bu açık bir ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye’nin güvenliği her şeyin üzerindedir” dedi.



“SORULAR CEVAPSIZ BIRAKILAMAZ”



Ünal Ateş açıklamasında şu soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğini vurguladı:



Söz konusu hava aracı Türk hava sahasına nasıl girdi?



Neden zamanında tespit edilemedi?



Ankara ve Elmadağ hattında hangi stratejik unsurlar risk altına girdi?



Bu olay kasıtlı bir tehdit mi, yoksa ciddi bir ihmalin sonucu mu?



“ACİL VE ŞEFFAF AÇIKLAMA ŞART”



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, devlet kurumlarının kamuoyunu tatmin edecek şekilde şeffaf ve net bir açıklama yapmasının zorunlu olduğunu belirterek,

“Bu ülkenin gözü, kulağı, güvenliği ihmale bırakılamaz. Allah ülkemizi korusun ama biz de görevimizi yaparak hesap sormalıyız” ifadelerini kullandı.