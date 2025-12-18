Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çevre düzenleme, peyzaj ve temizlik çalışmalarını şehrin dört bir yanında aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkoğlu ilçe merkezinde geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde yürütülen çalışmalarda, onlarca araç ve çok sayıda personel görev aldı. Ekipler, 4 gün süren yoğun mesai boyunca cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmaları yaparak ilçe merkezinin daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Çalışmalar kapsamında yol süpürme araçlarıyla mekanik temizlik yapılırken, kaldırımlar ve yol kenarları da titizlikle yıkandı. Biriken atıklar toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilirken, şehir estetiğini olumsuz etkileyen unsurlar da ortadan kaldırıldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla birebir iletişim kuran ekipler, çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.