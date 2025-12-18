Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile ilgili birim müdürleri katılım sağladı. Toplantıda mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak, talep, öneri ve beklentiler yerinde dinlendi.

Toplantı süresince vatandaşlardan gelen görüşler değerlendirilirken, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı istişare ortamında geçen toplantıda, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda izlenecek süreçler ele alındı.

Rezerve Alan Konutları Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Toplantıda, Turan Mahallesi’nde rezerve alanında bulunan konutların genel durumu hakkında mahalle sakinlerine bilgi verildi. Bu kapsamda, ilgili kurumlarla gerekli görüşmelerin sağlandığı ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin kayıt altına alındığı ve ilgili mercilere iletilerek takibinin sürdürüleceği belirtildi.

Ayrıca ilçe genelinde devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmeler yapılarak, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda atılacak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin 105 mahallesinin tamamına eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Akpınar, Turan Mahallesi sakinlerine toplantıya gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.