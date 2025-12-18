Tesislerde; sıcak ve soğuk içeceklerden atıştırmalıklara kadar birçok ürün, uygun fiyatla vatandaşa sunuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde alt ve üstyapı yatırımlarıyla birlikte insan odaklı hizmetlere de öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla takdir topluyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat depremlerinin ardından şehre kazandırılan Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan Sağlık Kafe’ler hizmete başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile hastanelerde tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarına daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşması hedefleniyor.

Temel Gıdalara Uygun Fiyatlı Erişim

Her iki sağlık tesisinde de faaliyete geçen Sağlık Kafe’lerde; sıcak ve soğuk içeceklerden atıştırmalıklara kadar birçok ürün, piyasa koşullarına kıyasla çok daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Özellikle uzun süre hastanede vakit geçirmek zorunda kalan hasta yakınları için önemli bir ihtiyaç olan bu hizmet hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Sağlık Kafe’ler, hastane ortamında vatandaşların kısa süreli de olsa nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar olarak tasarlandı.

Vatandaşlar Hizmetten Memnun

Hijyen, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi esas alınarak oluşturulan kafeler, kullanıcıların memnuniyetini de kazanmış durumda. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, özellikle uygun fiyat politikası ve sunulan ürün çeşitliliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Büyükşehir Belediyesinin bu tür sosyal destek odaklı projelerinin hastane süreçlerini daha katlanabilir hale getirdiğini ifade ediyor.