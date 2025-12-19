UNESCO’nun Türkiye’deki ilk ve tek Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş’ta, kültür ve sanat faaliyetleri artarak devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyatın düşünce dünyasına yön veren isimlerini merkeze alan etkinliklerle şehrin kültürel hafızasını canlı tutmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 20 Aralık Cumartesi günü, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Araştırma Kütüphanesi’nde edebiyatseverlere hitap eden özel bir söyleşi programı düzenlenecek.

Saat 19.00’da başlayacak programda, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının müstesna isimlerinden Cemil Meriç çok yönlü olarak ele alınacak. Programın moderatörlüğünü eğitimci yazar Mustafa Köneçoğlu üstlenirken, söyleşinin konukları ise yazar Yusuf Genç ve Mustafa Armağan olacak. Alanlarında önemli çalışmalara imza atan konuklar, Cemil Meriç’in yazın hayatını, düşünce dünyasını, Türk edebiyatına kazandırdıklarını ve kendisinden sonra gelen kuşaklar üzerindeki etkisini farklı perspektiflerden değerlendirecek.

Söyleşide; Cemil Meriç’in doğu-batı düşüncesine bakışı, entelektüel mücadelesi, eserlerinin günümüz edebiyat ve düşünce dünyasındaki karşılığı ile fikirlerinin hâlâ neden canlılığını koruduğu gibi başlıklar masaya yatırılacak. Katılımcılar, usta kalemlerin yorumlarıyla Cemil Meriç’i daha yakından tanıma ve düşünce atlasında derin bir yolculuğa çıkma imkânı bulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyat ve düşünce dünyasına ilgi duyan tüm vatandaşlar bu özel programa davet edildi.