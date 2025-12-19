BBP teşkilatlarında kongre süreçleri hız kazanırken, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinden önemli bir ziyaret gerçekleşti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde BBP'nin Ekinözü Belediye Başkan Adayı olan Rahmi Toraman, yaklaşan Ekinözü İlçe Kongresi öncesinde parti Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Ankara'daki genel merkezde ziyaret etti. Ziyarete, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bilal Odunkıran eşlik etti.

Ziyaret, BBP'nin tabanındaki birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirilirken, parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede Ekinözü'nün yerel sorunları, partinin Kahramanmaraş'taki teşkilat yapılanması ve önümüzdeki kongre süreçleri ele alındı. Rahmi Toraman'ın, seçim sonrası aktif siyasetten bir süre uzak kalmış olmasına rağmen parti lideriyle yeniden bir araya gelmesi, teşkilat içinde olumlu yankı buldu.

Rahmi Toraman, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde BBP adına Ekinözü Belediye Başkanlığı için yarışmış ve dikkat çekici bir performans sergilemişti. Resmi sonuçlara göre Toraman, yaklaşık yüzde 15,42 oranında oy alarak 1.032 oy toplamış ve ilçede en çok oy alan üçüncü aday olmuştu. Bu sonuç, BBP'nin Ekinözü'ndeki tabanını güçlendirmiş ve partinin oylarını önceki dönemlere göre önemli ölçüde artırmasını sağlamıştı. Seçimi CHP adayı Harun Vicdan kazanırken, MHP adayı Harun Şahin ikinci sırada yer almıştı.

Toraman, bu başarılı performansı, parti içinde "teşkilatın güçlü isimlerinden biri" olarak anılıyor.