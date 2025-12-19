Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, KSÜ Rektör Vekili olarak görevlendirildi. Atamayla birlikte üniversitenin idari ve akademik süreçleri, yeni asil rektör göreve başlayana kadar Prof. Dr. Ak’ın sorumluluğunda yürütülecek.

Akademik ve idari tecrübesiyle dikkat çekiyor

Daha önce İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Mahmut Ak, rektörlük sürecinin ardından YÖK bünyesinde de üst düzey görevlerde bulundu. Akademik yönetim alanındaki tecrübesiyle bilinen Ak’ın, geçiş sürecinde üniversite yönetimini sorunsuz şekilde sürdürmesi bekleniyor.

Yeni rektör pazartesi günü göreve başlıyor

Üniversite kulislerinden edinilen bilgilere göre, vekâlet süreci uzun sürmeyecek. KSÜ’nün yeni asil rektörünün atama işlemlerinin tamamlandığı ve yeni rektörün 22 Aralık Pazartesi günü üniversiteye gelerek resmen görevine başlayacağı öğrenildi.

Yaşanan gelişme, KSÜ’de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, gözler pazartesi günü görevi devralacak yeni rektöre çevrildi.